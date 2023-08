Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 23-08-2023 | RTVE Play

Calor sufocante no día no que se agardan as temperaturas máis elevadas da vaga de calor | O número de viaxeiros caeu un catro por cento en Galicia no mes de xullo | Os bateeiros de Arousa, preocupados polo baixo rendemento do mexillón | Estamos ante a volta ao cole máis cara: entre 300 e 500 euros de media por neno | O Celta cumpre cen anos e comezou a festexalo cunha romaría na súa cidade deportiva 'Afouteza', en Mos 23-08-23