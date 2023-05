Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 23-05-2023 | RTVE Play

O barrio da Torre de Paramos, en Tui, acollerá esta tarde un acto de homenaxe aos dous falecidos na explosión dun almacén pirotécnico clandestino, da que hoxe se cumpren 5 anos. A onda expansiva afectou a mais de 400 vivendas e a case 80 vehículos. // A Policía Nacional atopou a arma de fogo do intento homicida de Ribeira. Os mergulladores atopárona sumerxida tras inspeccionar a zona do peirao como xa o fixeran onte. // Cada ano diagnostícanse e Galicia 400 casos de melanoma, o cancro de pel máis mortal. No día mundial desta enfermidade, os dermatólogos advirten do risco de exporse ao sol sen protección e da importancia de comprobar a evolución dos lunares. 23-05-23