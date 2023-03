Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 23-03-2023 | RTVE Play

Os bateeiros colapsan o tráfico en Santiago, durante boa parte da., para chamar a atención sobre a situación pola que din atravesar, a piques de perder a campaña da mexilla deste ano pola escaseza de produto. // A Xunta inicia a tramitacion dunha lei para que os beneficios dos proxectos eólicos, solares, mineiros e de aproveitamento de augas revirtan nas zonas onde se instalen. // Polémica pola representación das galegas que fai a plataforma de Intelixencia Artificial Midjourney. // O festival de Cans cumpre vinte anos cunha edición especial que se que incrementa un 25% as obras recibidas a concurso. Hoxe coñecemos a nova imaxe do certame que se celebrará en maio na aldea do Porriño, 23-03-23