Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 22-09-2023 | RTVE Play

Regular o teletraballo ou a desconexión dixital, na axenda do encontro europeo de emprego, co protagonismo da vicepresidenta segunda en funcións, Yolanda Díaz. | A flota española poderá capturar preto de 12.000 toneladas de bacallao en augas de Terranova, fronte as 6.100 deste ano. |O parque das Illas Atlánticas consolídase coma un dos destinos mais populares de Galicia, con 460.000 visitantes, un 5 por cento máis ca o ano pasado | As principais galerías de arte galegas abren tempada expositiva cunha iniciativa conxunta para dar maior visibilidade ós seus proxectos,. | Unha homenaxe a Ana Kiro, a cantante falecida en 2010, para representar a Galicia na chamada Eurovisión da Intelixencia Artificial 22-09-23