Telexornal - Galicia  Galicia en 2 minutos 22-07-2022

Os medios de extinción teñen xa perimetrados e traballan para estabilizar os incendios da zona do Courel e Valdeorras, onde o lume xa non avanza, tras batir o record de superfice queimada en Galicia. Mentres, segue sen control no Parque Natural do INvernadeiro, en Ourense. // Ameaza de folga por parte de profesionais da área sanitaria de Pontevedra-Salnés ante a situación na que se atopan os centros de atención primaria. Cinco sindicatos advertiron hoxe da mobilización, en protesta pola falla de facultativos para cubrir as baixas. // Nova campaña da asociación Stop Accidentes con voluntarios, para concienciar aos condutores dos perigos ao volante nesta época de maior circulación de viaxes vacacionais e recorridos curtos. // 22-07-22