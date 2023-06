Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 22-06-2023 | RTVE Play

Volven as protestas do sector do metal da provincia de Pontevedra, con enfrontamentos entre manifestantes e axentes de Policía en Vigo. Os traballadores reclaman melloras que xa están implantadas en outras provincias. // As familias dos republicanos asturianos fusilados en Celanova polas tropas franquistas xa teñen no seu poder os seus restos óseos. Entregáronllos este mediodía nun acto íntimo no concello. // O Arde Lucus comeza esta tarde coa chegada das lexións a través da vella ponte da cidade. Espérase unha altísima participación, nunha edición que estrea a declaración de interese turístico internacional. 22-06-23