Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 22-03-2023 | RTVE Play

Un laboratorio para procesar cocaína a gran escala, agochado nunha casa de aldea de Cotobade. É o centro dun operativo contra o narcotráfico que se salda con 18 detidos, 11 deles en Galicia. // A estrada entre Santiago e Noia, cortada por un afundimento do asfalto, á altura do concello de Rois. Ten preto de dous metros de profundidade e catro de ancho. // Aumentan as queixas entre os usuarios que collen o tren a diario para desprazarse entre Vigo e Coruña. Din que os atrasos nas horas punta son habituais. // No Día da Auga, actividades para concienciar da importancia deste recurso vital. En Ourense poñen en valor a riqueza termal con sesións de ioga gratuitas. 22-03-23