Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 21-11-2022 | RTVE Play

Os investigadores buscan restos de ADN no sarcófago de Xoan Mariño de Soutomaior, en Vilaxoán, para comparalos cos de Cristobal Colón, con quen creen que podería estar emparentado. // Recordo para as 76 persoas falecidas nas estradas galegas no que vai de ano, no día mundial das vítimas de accidentes de tráfico. A DXT destaca que as distracións ao volante están detrás da maoría dos sinistros. // Remata o plan piloto aplicado esta fin de semana en Santiago para acelerar a vacinación infantil contra a gripe. O Sergas citou a máis de tres mil nenos menores de cinco anos para facilitar a accesibilidade das familias fóra do horario habitual dos centros de saúde, onde segue a campaña de inmunización. // Homenaxes a María Casares, no día que se cumpren 100 anos do seu nacemento, na Coruña. Filla do que fora presidente do goberno da república, que se converteu en figura dos escenarios e o cine francés de mediados do século XX. 21-11-22