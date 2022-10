Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 21-10-2022 | RTVE Play

A néboa e o forte vento dificultan a busca da avioneta que desapareceu cando viaxaba dende Galicia a Andalucía, á altura de Zamora. O rastrexo céntrase nunha área de 180 kilómetros, xunto á provincia de Ourense. // A ministra de Industria reclama á Xunta máis apoio aos proxectos de Stellantis para que poda recibir os 600 millóns de euros de fondos europeos aos que aspira. Reyes Maroto compromete 15 millóns para o Vehículo Eléctrico e Conectado // O xadrez, máis popular que nunca en Galicia, sobre todo entre os máis novos, como se pon de manifesto no Bicapaw Xacobeo, unha competición de nivel internacional que contou coa participación do coñecido influencer Rei Enigma.// Embelecer a paisaxe urbana. E o obxectivo do Festival de Muralismo, en Castro Caldelas, coa participación de cinco recoñecidos artistas de prestixio internacional que deixan a sua arte nas medianeiras. 21-10-22