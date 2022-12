Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 20-12-2022 | RTVE Play

Os servizos de emerxencias atenden máis de cen incidencias nas últimas horas, coa provincia de Pontevedra como a máis afectada. // O Parlamento aproba, cos votos do Partido Popular, o presuposto da Xunta para o ano que ven, o máis alto da historia autonómica. // Os empresarios galegos denuncian lentitude burocrática na tramitación dos proxectos que aspiran a ter finanzamento de fondos europeos Next Generation, e advirten de que se está a producir unha fuga de investimentos ao norte de portugal. Chega a Galicia a tradición norteamericana do Elfo no estante polo Nadal. 20-12-22