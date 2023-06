Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 20-06-2023 | RTVE Play

Protesta dos traballadores do metal, que bloquea, durante horas, os accesos ao aeroporto e ao recinto feiral de Vigo, onde se inauguraba a feira do sector. O colectivo de máis de 30.000 empregados, continúa a folga en demanda de un novo convenio colectivo que inclúa melloras salariais xa aceptadas nas outras provincias. // O fiscal considera ao maquinista único culpable do descarrilamento do tren no que morreron 80 pasaxeiros, e mantén a súa petición de catro anos de cárcere. Tanto a defensa do maquinista como a plataforma das vítimas foron hoxe moi críticas coa marcha atrás da Fiscalía // 20-06-23