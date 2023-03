Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 20-03-2023 | RTVE Play

A investigación céntrase nas cámaras de seguirdade para aclarar quen está detrás da acción violenta no casco histórico de Tui. Ata 21 vehículos resultaron totalmente calcinados e outros cinco afectados parcialmente. // A flota pesqueira conta recuperarse co arranque, hoxe, da campaña da sardiña, logo do paro biolóxico do xurelo. // No Día Mundial da Narración oral, iniciativas como a do hospital de Pontevedra, tentan fomentar o arte de contar contos en voz alta. // O Celta mira cara os postos europeos tras impoñerse con rotundidade a o Español por un a tres. Na Segunda División o Lugo empatou a un gol co Racing de Santander, e segue no último posto da clasificación. 20-03-23