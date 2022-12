Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 19-12-2022 | RTVE Play

Centos de galegos e, sobre todo, de arxentinos residentes en Galicia saen as rúas a festexar a vitoria de Arxentina no Mundial de Catar, tras unha final frenética e considerada por moitos como unha das mellores da historia. // O Parlamento de Galicia celebra o 41 aniversario da constitución da Cámara autonómica, que se reuníu por primeira vez no pazo de Xelmírez. // O sector do Cerco é a Xunta reclaman un paro biolóxico, logo do recorte drástico de capturas acordado en Bruxelas. // A vila de San Cibrao, na Mariña de Lugo, é o lugar onde se sitúa un dos anuncios da lotería de Nadal deste ano. A historia de solidariedade e ilusión que conta, xunto coas localizacións recoñecibles por moitos é un motivo de orgullo para os veciños. 19-12-22