Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 19-09-2023 | RTVE Play

O galego emprégase, por primeira vez, no Congreso dos Deputados, con tradución simultánea. Os deputados de Vox decidiron abandonar o hemiciclo. | As plantacións de eucalipto incrementáronse en máis de 50.000 hectáreas na última década. Así o advirte un informe do consello da cultura galega. | Cinco grandes cruceiros fan escala de xeito simultáneo, por primeira vez na sua historia. | O Rafa Nadal do tenis de mesa é galego. Sasha Malov, un neno de Sigüeiro, convertiuse este ano no primeiro español en proclamarse número un do mundo na categoría sub-11. 19-09-23