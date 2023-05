Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 19-05-2023 | RTVE Play

Avogados da quenda de oficio de toda Galicia, amosan, diante do Parlamento, o malestar polas suas condicións de traballo. Din que carecen de dereitos e realizan moitas tarefas sen cobrar. // Incendio no concello pontevedrés de Crecente, que se inciou en tres focos diferentes e obrigou a mobilización de numerosos efectivos. Arestora considérase estabilizado, logo de arrasar unhas 100 hectáreas. // A maioría dos furanchos aproveitan estes meses primaverais para abrir as súas portas. Tamén se acompáñan de comida caseira, o que, para moitos, converteos nunha unha alternativa barata de lecer. 19-05-23