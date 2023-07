Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 19-04-2023 | RTVE Play

Segunda visita do rei emérito a España. Volve a Galicia, a Sanxenxo, e volve a aloxarse na casa do seu amigo Pedro Campos. A exposición mediática na primeira visita, hai case un ano, molestou á Casa Real. Nesta ocasión agárdase que a estadía sexa máis discreta. // Pechada ao tráfico a ponte de Santa Marta sobre o río Umia á altura de Pontearnelas, en Vilanova de Arousa. O tráfico está a ser desviado pola antiga ponte do século XVI. // Coñecer o deporte adaptado é o obxectivo dunhas xornadas para nenos entre 10 e 12 anos, Organizadas pola entidade inclusiva ENKI. 19-04-23