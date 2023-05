Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 18-05-2023 | RTVE Play

As familias dos náufragos do Villa de Pitanxo acusan ao Ministerio de Transportes de ignorar a Audiencia Nacional e non subir aos peritos xudiciais a bordo do buque que inspeccionará o pecio. // A Ministra de Transportes sae ó paso desas críticas. Asegura que a Comision de Investigación de Accidentes Marítimos non depende funcionalmente do Ministerio. // Duas adegas galegas, distinguidas nos premios das Cooperativas Agroalimentarias de España. Condes de Albarei, de Rías Baixas, pola sua labor social e Viña Costeira, do Ribeiro, pola suas propostas innovadoras para practicar unha viticultra respectuosa coa natureza. . 18-05-23