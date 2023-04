Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 18-04-2023 | RTVE Play

Centos de gandeiros produtores de carne de vacún protestaron en Lugo contra os baixos prezos que as industrias lles pagan pola carne e a rebaixa das axudas europeas para este sector. Din que venden cos prezos de hai 30 anos. // Unha balea común de dez metros de longo aparece morta, á deriva, na Ría de Vigo, e é trasladada ao porto do Berbés., Ocorre xusto cando máis de 600 expertos participan nunha conferencia internacional sobre o futuro dos mamíferos mariños e os océanos, que se celebra no Grove. 18-04-23