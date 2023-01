Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 18-01-2023 | RTVE Play

O temporal deixa cerca de 1.400 incidencias, a maioría por caídas de obxetos. Ás complicacións para o tráfico súmase tamén en moitos puntos o xeo. // A neve convértese en protagonista da xornada nas estradas, provocando grandes retencións a primeira hora da mañá. Na A-6 e na A-8 chegaron a prohibir o paso de vehículos pesados. // Alcaldes socialistas e do BNG forman unha fronte para denunciar o deterioro dos servizos na área sanitaria de Pontevedra-Salnés. // A Xunta reclama as esculturas que foron roubadas hai décadas do mosteiro de Carboeiro, en Silleda e que actualmente están no Museo Marés dependente do concello de Barcelona. 18-01-23