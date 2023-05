Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 17-05-2023 | RTVE Play

A Real Academia e a Xunta renden homenaxe a Francisco Fernández del Riego con actos institucionais en Vilanova de Lourenzá. // A Celebración do Día das Letras Galegas cumpre 60 anos, nos que ten mudado desde estar prácticamente proscrito en pleno franquismo a converterse na festa da cultura que é hoxe en día. // O Artabro, o buque que ten previsto inspeccionar o pecio do Villa de Pitanxo zarpaba dende o porto de Vigo esta mesma tarde rumbo a Terranova. Os familiares das vítimas aseguran non ter coñecemento oficial desa saida, e piden que a inspeccións se faga con garantías xurídicas. 17-05-23