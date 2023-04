Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 17-04-2023 | RTVE Play

Xa son máis de mil as cirurxías suspendidas e 20.000 as consultas adiadas, a causa da folga de médicos, nunha xornada na que o Sergas sitúa a incidencia no 13 por cento. Traballadores sanitarios saen á rúa en Lugo, para denunciar a sobrecarga que están a rexistrar nos seus servizos. // Ledicia desbordante no Carballiño, polo triunfo do Arenteiro, o modesto club que logra un ascenso histórico á primeira federación, a terceira categoría máis importante do futbol español. // Ferrol retrocede ao século das luces para celebrar o Festival Ilustrado, O broche final, a escenificación dun minueto grupal no que participaron máis de 3000 escolares. 17-04-23