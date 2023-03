Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 17-03-2023 | RTVE Play

Iago Aspas viste de novo a camiseta da selección. A convocatoria do seleccionador Luis de la Fuente supón o se regreso ao equipo nacional logo de catro anos. // A Audiencia de Lugo condena a prisión permanente revisable á muller que asasinou a súa filla de sete anos en Muimenta no ano 2019. A sentenza é a mesma que no anterior xuízo, que se repetiu ao considerar o Tribunal Superior que o veredicto non tiña motivación suficiente.// Un relato de Galicia a través da ollada de grandes nomes da cultura universal do último século e medio. É o que propón “Detrás do Espello”, a nova mostra no Gaiás. 17-03-2023