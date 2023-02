Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 17-02-2023 | RTVE Play

O detido polo crime machista de Baiona confesa que matou a súa exmuller empregando un coitelo e unha machada. Vai ser acusado dun delito de asasinato e outros dous contra a integridade moral dos fillos menores da parella. // A crise demográfica vai a máis: en 2022 as mortes duplicaron aos nacementos na nosa comunidade, os peores datos dende a guerra civil. // A Casa de Rosalía estrea un avatar da que foi a sua coidadora e figura emblemática, Maruxa Villanueva, e convértese no primeiro do mundo cunha aplicación para facer unha visita virtual. // Escolares de toda Galicia participan en vilas e cidades nos desfiles do entroido. Unha tradición que se mantén viva para anunciar a chegada dos grandes días de festa 17-02-23