Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 16-06-2023 | RTVE Play

Os concellos saídos dos comicios municipais constitúense mañá, coa principal incógnita centrada na cidade de Ourense. Os populares insisten a socialistas e BNG a que os apoien como alternativa a Jácome, o máis votado. // Unha ducia de corporacións non poderán constituirse ata que se resolvan recursos polos resultados electorais. // Maluma, The Kooks ou Xoel López chegan hoxe ao Son do Camiño, despois do éxito da xornada inaugural. Moitos espectadores mercaron as entradas do festival antes de saber quen actuaba. 16-06-23