Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 16-01-2023 | RTVE Play

Arbores arrincadas en Ferrol, son efectos da borrasca Gerard que se deixa notar, con refachos de vento que chegaron xa a superar os 160 kilometros por hora e ondas de ata 7 metros. // A polémica en relación coa medidas sobre o aborto en Castela e León trasládase a Galicia. Os populares descartan cambios no protocolo actual da nosa comunidade // Comenza en Vigo a desmontaxe dos adornos e atraccións de nadal, tras case dous meses, onde a ocupación hoteleira acadou unha media do 90%. // Os sanitarios advirten dunha pandemia silenciosa pola cada vez ver maior resistencia das bacterias aos antibióticos, e advirten de non gardar os sobrantes ao rematar un tratamento. 16-01-23