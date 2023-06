Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 15-06-2023 | RTVE Play

Cinco conselleiros asumen dende hoxe novas funcións no goberno galego ao que se incorporan dúas caras novas namentres outros tres son recolocados en novos postos. // O Partido Popular reclama o dereito a presidir a Deputación de Ourense, logo da renuncia ao cargo de Manuel Baltar, e os partidos negocian unha alternativa a Pérez Jácome na alcaldía. // A Xunta electoral ordena repetir as eleccións en Castro Caldelas, por irregularidades no voto por correo. // Unha exposición reúne desde hoxe en Santiago a corenta grandes nomes do cómic actual que reinterpretan a Picasso no cincuenta aniversario do seu pasamento. 15-06-23