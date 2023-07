Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 14-07-2023 | RTVE Play

As oficinas de Correos ofrece esta fin de semana un horario especial para atender a demanda do voto por correo, logo de pechar o prazo con 146.000 solicitudes en Galicia. // A familia de Déborah Fernández di que non pode máis, ante a falta de avances na investigación. Pide en Vigo, onde vivía a moza que foi atopada morta hai 21 anos no Rosal, que non se prorrogue a instrución e o caso sexa sobreseído. // Cociñar sen electricidade nin gas, usando exclusivamente a calor do sol. É o que demostran especialistas de todo o mundo reunidos na Coruña, con fornos e cociñas fabricadas con materiais reciclados. 14-07-2023