Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 14-02-2023 | RTVE Play

O relato das primeiras vítimas do accidente do Alvia escóitas no xuízo, en Santiago, onde hoxe comenzou a dirimirse a responsabilidade civil polo sinistro que deixou 80 persoas falecidas e 145 feridas. // En 2022 morreron en Galicia tres persoas en sinistros relacionados con camións, e outras sete no accidente do autobús ocorrido en Cerdedo-Cotobade. A DGT pon en marcha unha campaña especial de control deste tipo de vehículos pesados. // Gustavo Dacal, o atleta pontevedrés, dez veces campión de España en lanzamento de xavelina, chega a Coruña despois de contraer en México unha grave infección que a piques estivo, dixo, de causarlle a morte. Agora espera recuperarse aquí, entre mostras de apoio. 14-02-2023