Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 13-12-2022 | RTVE Play

A negociacion das cotas de pesca da UE para o ano que vén remata con incrementos importantes para a pescada e a xarda. Porén, de xurelo só se poderá pescar o 4 por cento do autorizado para este ano, o que e visto como un grave perxuízo para a frota de cerco. // Falece unha muller de 57 anos en Ourense ao rexistrarse un incendio na sua casa. A policía investiga as causas do lume que podería deberse ao mal funcionamento dunha manta eléctrica. // As denuncias por violencia machista medran en Galicia un 14% no último ano. e diminúe o número de vítimas que renuncian a declarar no xuizo contra os agresores. // As depuradoras de mariscoven ameazada a sua viabilidade polo aumento das facturas da electricidade, que se teñen cuadruplicado no último ano. Piden poder optar a axudas compensatorias. 13-12-2022