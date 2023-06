Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 13-06-2023 | RTVE Play

O Consello de Ministros nomea a Pedro Blanco, ata agora asesor xurídico da UGT, como novo delegado do goberno en Galicia. Sustitúe a Gómez Besteiro, que encabezará a candidatura socialista ao Congreso por Lugo. // Baixan os carburantes e a vivenda, e os alimentos comenzan a moderarse. Son os datos do INE, que confirman a freada no aumento da inflación. O IPC de Maio queda en Galicia por debaixo do 3 %. // En Betanzos continúan as restricións ao consumo da auga da traída alomenos ata a última semana deste mes. Dende Augas de Galicia se preguntan por qué o sistema de depuración non é quen de tratar a auga. //. 13-06-23