Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 12-09-2023 | RTVE Play

A inflación sube, de novo, ata o 2´7 por cento en Galicia no mes de agosto, unha décima por riba da media nacional. | Parlamento de Galicia aproba, por cuarta vez, reclamar que o goberno central transfira as competencias da AP-9 á Xunta. Os tres grupos apoiaron unánimemente a demanda. | Comenza a instalación do alumeado de nadal de Vigo, cun investimento previsto de 2 millóns 2 mil euros. | Os arqueólogos sacan á luz en Touro un muro defensivo que, cren, podería ser o primeiro castellum militar romano documentado na Galicia occidental. 12-09-23