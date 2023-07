Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 12-07-2023 | RTVE Play

Un home de 21 anos e a vítima mortal do accidente ocorrido en Lugo ao ser embestido o vehículo que ocupaba por un tren de pasaxeiros. Con él iban outros dous compañeiros que resultaron grávemente feridos. // O IPC confirma a sua moderación, e queda no 1´5 por cento en Galicia no mes de xuño. Un dato propiciado polas baixadas na vivenda e o transporte, e que contrasta coa suba do prezo dos alimentos.// Novo episodio de mortandade de marisco, no banco da Canteira, na Illa de Arousa. As mariscadoras sospeitan que a causa podería está relacionada co aumento da temperatura da auga da Ría. 12-07-2023