Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 12-06-2023 | RTVE Play

O vicepresidente primeiro da Xunta e conselleiro de Industria Francisco Conde, abandonará os seus cargos no goberno de Alfonso Rueda para ser cabeza de lista por Lugo nas eleccións xerais do 23 de xullo. // Galicia será a primeira comunidade en introducir no sistema educativo, a partir do curso que ven, a materia de Cultura Financeira. Figurará como optativa para os alumnos de Terceiro da ESO. // Animación en aumento na contorna do estadio de Balaídos, ante o concerto, esta noite, dos Guns N'Roses, con The Pretenders como acompañantes de luxo. Máis de 25.000 persoas teñen entrada, moitas delas mercadas dende Portugal. 12-06-23