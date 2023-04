Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 12-04-2023 | RTVE Play

Mobilizacións fronte aos centros de saúde, no Día da Atención Primaria. Traballadores da sanidade e usuarios reclaman máis medios para o que consideran unha pedra angular do sistema, cun principal reproche, os tempos de agarda. // A UCI dos hospitais galegos, sen pacentes covid, por primeira vez dende xullo de 2020, hai case tres anos. A incidencia da pandemia queda actualmente en 134 pacientes ingresados e 737 casos activos. // Ourense conta cunha nova galería de arte, a primeira no casco vello. É o proxecto persoal dunha parella de artistas que está a cumprir o soño de deixar a hostalería para dedicarse por enteiro a un espazo para a creación alternativo. 12-04-2023