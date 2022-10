Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos10-10-2022 | RTVE Play

O barcos que regresan do Gran Sol a descargar as súas últimas capturas antes da entrada en vigor do veto da Unión Europea nas 87 zonas de protección especial do Atlántico. Os patróns estudan onde faenar a partir de agora. // Arranca a campaña da vacinación contra a gripe, que, como novidade, vai dirixida por primeira vez aos menores de seis anos. A Xunta pretende vacinar, como mínimo, ao sesenta por cento destes. // Unha segunda mitade de dominio sobre o Barca que non servíu o Celta para evitar a derrota. A falla de puntería impedíu aos vigueses lograr unha xesta no Camp Nou. // 10-10-22