Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 09-09-2022 | RTVE Play

Fixar un límite para os prezos dos produtos básicos. A proposta da vicepresidenta do goberno Yolanda Díaz de fixar un límite para os prezos dos produtos básicos provoca división de opinións entre consumidores e comerciantes e suscita dúbidas sobre a posibilidade de levala a cabo para frear a inflación. // O Presidente da Xunta transmitíu, en nome dos galegos, as condolencias ao pobo británico, ainda que marcou distancia coa iniciativa das comunidades de Madrid e Andalucía de declarar loito oficial. // O xuízo do accidente do Alvia en Angrois celebrarase nunha sala de 1.000 metros cadrados da Cidade da Cultura de Santiago, a máis grande empregada ata agora en Galicia nunha vista oral. Por alí pasarán, a partir do cinco de outubro, unhas 700 persoas. 09-09-2022