Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 09-05-2023 | RTVE Play

No Dia de Europa, o sector pesqueiro protesta contra o Plan que pretende vetar a pesca de fondo no 30 % das augas europeas. Este mediodía soaron as bucinas en portos como o da Coruña e Vigo. // A Policia Nacional impartie talleres sobre uso da tecnoloxía para xente de mais de 65 anos nos que, entre outras cousas, indican preucacións para non caer nas ciberestafas. // Os establecementos poden adherirse dende hoxe ao bono activa comercio para o que a Xunta destina unha partida de dous millóns e medio de euros. Será O vindeiro luns cando os clientes poderán descargar e utilizar os descontos de ata 30 euros nos comercios que participen no programa.

09-05-23