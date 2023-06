Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 08-06-2023 | RTVE Play

Avanzan as negociacións entre socialistas e BNG para formar coalicións nos concellos onde poden xuntar unha maioría alternativa fronte ao Partido Popular. // A Xunta anuncia unha nova axuda denominada Xacobeo xove. Consistirá en finanzar con 200 euros os gastos en aloxamento e restauración a 5.000 a menores de 30 anos, que fagan o Camiño a Santiago en paquetes turísticos das axencias de viaxe galegas. // Día de Corpus en Redondela, coa espectacular danza das espadas, a das burras e as penlas, o desfile do dragón e as alfombras. Tódos os rituais típicos da Festa da Coca, caracterizada pola combinación de elementos pagáns e relixiosos. 08-06-23