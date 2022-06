Analizan cómo puido derrubarse unha sección de 50 metros do viaduto do Castro, na Autovía A6, que estaba a ser reparado. O tráfico mantense desviado en ambos sentidos pola estrada nacional que pasa por Pedrafita. // O grupo Inditex deu hoxe a coñecer os resultados trimestrais, primeiros dende que Marta Ortega asumíu a presidencia, que supoñen un beneficio de 760 millóns de euros, un aumento do 80 por cento respecto ao ano pasado. // Familiares dos naufragos do Villa de Pitanxo trasladan a sua protesta a Madrid, ante o Congreso dos Deputados. Reclaman ao goberno que permita baixar ao pecio, mentres a Audiencia Nacional admite a sua querela contra o patrón e a armadora por delictos de homicidio por imprudencia grave. 08-06-22