Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 08-02-2023 | RTVE Play

Satisfacción e alivio entre os traballadores, decepción dos grupos contrarios á permanencia da fábrica de celulosa en Pontevedra. A decisión do Tribunal Supremo que da a razón á ENCE. // O exmarido de Beatriz Lijó comparece ainda no xulgado de Vigo para declarar sobre o asasinato da muller, cometido en Baiona, diante dos seus fillos menores. // A Xunta anuncia un plan para reducir o numero de pacientes que os médicos poden atender na consulta cada día, que serán 33. // Primeiro día sen máscara obrigatoria no transporte público. Moitos usuarios aproveitaron para quitala, pero comprobamos que outros prefiren manter a protección. 08-02-23