Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 07-08-2023 | RTVE Play

O Concello de Santiago pídelle á Xunta que autorice implantar unha taxa turística na cidade e canto antes. Dependendo do tipo de establacemento, os turistas terían que pagar entre 50 céntimos e 2 euros, máis por cada día. | Esta vez Galicia non vai quedar á marxe dun episodio de calor extrema, con máximas que poden chegar a superar os 40 graos no interior. | A autoridade portuaria de Vigo pidelle unha rectificación a National Georgaphic por asegurar nun documental que é "o maior porto de pesca ilegal de toda Europa". | Preocupación entre os mariñeiros pola caída das capturas de polbo nas rías, de ata un 70 por cento, respecto á campaña anterior. | 07-08-23