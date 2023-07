Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 07-07-2023 | RTVE Play

Conmoción polo tráxico suceso ocorrido no Porriño, o falecemento du neno de dous anos, esquecido, por un despiste fatal, dentro dun coche ao sol durante seis horas //A campaña para as eleccións xerais arranca, xa oficialmente, co PP buscando, dende Ferrol, unha vitoria que lle permita gobernar en solitairo. Os socialistas piden o voto dende o seu principal bastión electoral de Vigo. O BNG apunta, en Santiago, a lograr un salto na sua representación en Madrid. // A folga dos traballadores do metal da provincia de Pontevedra convértese en indefinida. Os sindicatos presionan así á patronal, logo dunha nova xornada de protestas que acabou cun detido por resistencia e desobediencia. 07-07-2023