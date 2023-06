Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 07-06-2023 | RTVE Play

Un equipo especializado da Garda Civil realiza en Xove unha reconstrución do accidente no que faleceron catro rapaces o pasado un de abril. Tratan de aclarar a qué velocidade ía o vehículo, pero tamén ata que punto puideron influir o trazado e as condicións da vía. // O Grupo Inditex presenta un beneficio récord de 1.168 millóns no último trimestre. A facturación supera por primeira vez os 7.000 millóns. // Preocupación na comarca ourensá da Limia polas consecuencias das intensas choivas dos últimos días na colleita da pataca. Os produtores advirten de posibles perdass pola proliferación de herbas e o mildio. // 07-06-23