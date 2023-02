Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 06-02-2023 | RTVE Play

Consternación en Baiona polo asasinato de Beatriz Lijó, de 47 anos, cometido diante dos seus fillos. O seu ex marido acodíu esta mañá, coa roupa ensanguentada, a comisaría de Ourense, onde foi detido. // Arranca en Lugo o xuízo polo crime do Cash Record, cometido hai case trinta anos. É a causa máis antigua en España pendente de ser xulgada. // Traballadores de Ence intensifican as mobilizacións un día antes de que Tribunal Supremo decida sobre a anulación da prórroga para permanecer ata 2073 na Ría de Pontevedra. // O LUgo perde a oportunidade de sair dos postos de descenso e queda a cinco puntos da permanencia logo dun empate sen goles fronte ao Ibiza, colista da categoría, en medio de protestas da afección. 06-02-23