Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 05-10-2022 | RTVE Play

Na primeira sesión do xuizo do accidente do Alvia. a xuiza rexeita a maioría das cuestións previas, e admite como proba un video de Adif que as vítimas consideran un intento por ocultar a sua responsabilidade. // Axentes de policía blindan a seguridade na Coruña, para o cumio hispano alemán que esta tarde encabezan o presidente do goberno Pedro Sánchez e o Canciller Olaf Scholz. Tratarán sobre medidas conxuntas para afrontar a crise enerxética e mellorar a seguridade europea. // O ministro Luís Planas confirma a presentación ante a Xustiza europea do recurso contra o veto a pesca de fondo. Non aclara si pedirá tamén a suspensión cautelar da medida para evitar que a partir do domingo medio milleiro de barcos teñan que abandonzar as zonas protexidas do Atlántico. 05-10-22