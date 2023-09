Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 05-09-2023 | RTVE Play

Comeza o curso nas escolas infantís, con 31.000 prazas para nenos de cero a tres anos. Galicia é a única Comunidade que ofrece este servizo de balde para as familias . |.Satisfacción na Xunta e nos sindicatos agrarios ante o anuncio da Unión Europea de que está disposta revisar a política de protección do lobo. | O mosquito tigre segue estendéndose polo sur galego. | A temperatura da auga do mar aumentou este verán máis de medio grao, de media, respecto ao ano pasado. Os científicos advirten das consecuencias do cambio climático para o noso litoral. | 05-09-23