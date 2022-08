Telexornal - Galicia  Galicia en 2 minutos 05-08-2022

Medios aereos e terrestres intensifican a loita contra o lume entre Caldas e Vilagarcía, onde levan ardido máis de 450 hectáreas, logo dunha noite de perigo para núcleos habitados. Os veciños desaloxados puideron xa regresar. // Os técnicos do centro de Investigación de Lourizán califican de moderado o daño sofrido polos solos dos montes do Courel e a Comarca de Valdeorras. // Estrella López-Pardo toma posesión como nova xerente do Servizo Galego de Saúde, en sustitución de José Flores. O conselleiro de Sanidade recoñece que a a situación e especialmente crítica na area de Pontevedra, pola falla de especialistas. // A escaseza de precipitacións leva xa a 40 concellos á situación de prealerta pola seca. O Rosal, no Baixo Miño, súmase ás medidas de restrición e limita o consumo de auga a 300 litros diarios por vivenda 05-08-22