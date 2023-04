Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 05-04-2023 | RTVE Play

A Semana Santa, vive a sua maior intensidade en localidades como Viveiro e Ferrol, con procesións declaradas de interese turístico internacional. // As listas de espera seguen a aumentar na sanidade galega, con 50.000 doentes máis que antes da pandemia, segundo datos do Ministerio de Sanidade. Galicia é a terceira comunidade coa menor espera media. // A rotura dunha balsa mineira no concello de Frades provoca unha vertedura que chega o rio Tambre. Augas de Galicia asegura que non está en risco o subministro aos 12 concellos que empregan o cauce para captar a auga da traída, entre eles Santiago. 05-04-23