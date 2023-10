Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 04-10-2023 | RTVE Play

A central térmica das Pontes queima a estas horas as suas últimas existencias de carbón. | O concello da Coruña solicita á Xunta que declare a cidade zona residencial tensionada | O ministro de Pesca comprometeuse hoxe en Vigo a que o sector pesqueiro sexa incluído nos fondos europeos de recuperación. . | A policia investiga se un atropelo mortal ocurrido no barrio de Conxo, en Santiago, foi intencionado. Os dous detidos, escaparon do lugar do acccidente e chamaron a garda civil horas despois. | Empeza en Lugo a celebración do San Froilán, con milleiros de visitantes previstos e máis de 200 actividades programadas ata o próximo día 12. 04-10-2023