Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 04-10-2022 | RTVE Play

Todo preparado para a vista xudicial máis multitudinaria da historia en Galicia. Estas instalacións da Cidade da Cultura, en Santiago, acollerán a partir de mañá O xuizo do accidente do Alvia, no que perderon a vida 80 persoas e más de 140 resultaron feridas. // En Vigo arranca a feria internacional de pesca conxelada, con Máis de 700 expositores que destacan a fortaleza e as boas perspectivas do sector mar industria. // Véspera de San Froilán, comenza en Lugo a festa máis concorrida do outono en Galicia. Actividades culturais e concertos gratuítos animan a cidade, co protagonismo habitrual para as barracas e as tradicionais casetas do polvo. 04-10-2022